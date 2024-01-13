Площадь пожара в Шушарах увеличилась до 50 тысяч квадратных метров

10:02, 13 января 2024, ПАИ

Площадь пожара в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров», – говорится в сообщении МЧС РФ.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено из МЧС 25 единиц техники и 112 человек личного состава.

Ранее сообщалось о возгорании на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.