В Шушарах горит склад Wildberries
Загорелся склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге. На данный момент все люди эвакуированы, сообщается в официальном телеграм-канале маркетплейса.
На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. Масштаб ущерба уточняется.
В компании уточнили, что товары, размещённые на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, а покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.
Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары.
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