В Шушарах горит склад Wildberries

09:20, 13 января 2024, ПАИ

Загорелся склад Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге. На данный момент все люди эвакуированы, сообщается в официальном телеграм-канале маркетплейса.

На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению. Масштаб ущерба уточняется.

В компании уточнили, что товары, размещённые на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, а покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы.

Продавцы получат компенсацию за повреждённые или утраченные товары.