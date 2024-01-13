Публикуем видео встречи Борис Каткова на российской границе

10:18, 13 января 2024, ПАИ

Публикуем видео с места встречи на российской границе депортированного из Латвии российского пенсионера Бориса Каткова.

Встречающий Бориса Каткова руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов от имени губернатора Михаила Ведерникова сообщил Борису Каткову, что ему окажут всё необходимое содействие: «Мы сделаем всё, чтобы за это короткое время наша область тоже стала для вас родной».

«Я должен поблагодарить вас за такой приём. Честно говоря, не ожидал», – сказал Борис Катков.

В настоящий момент Борис Катков находится в Пскове.

Борис Катков – глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта. К нему пришли пограничники и дали час на сборы. 10 января пенсионер получил письмо, подписанное министром внутренних дел Латвии, о том, что он представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован.