Михаил Ведерников поздравил журналистов с Днём российской печати

12:44, 13 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов и сотрудников полиграфических предприятий с Днём российской печати. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий и издательств. Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Печатные издания занимают важное место в жизни нашего общества. Через века вы пронесли и сохранили основные принципы журналистской деятельности, основанной на качественной, достоверной и объективной информации, внимании к проблемам людей, отстаивании идеалов добра и справедливости», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в Псковской области выходит более 30 печатных изданий.

«У каждого свой особенный характер и почерк, своя аудитория. Сохраняя традиции, вы также активно развиваете и цифровые форматы, осваиваете новые технологии взаимодействия с людьми. Вас ценят и уважают читатели, для которых вы являетесь не только источником новостей, но и помощником, собеседником, другом. Это доверие дорогого стоит. Сегодня печатные СМИ – важные элементы нашего общего информационного фронта. Вы отрабатываете информационные вызовы и разоблачаете ложную информацию, проводите важную разъяснительную работу», – поздравил Михаил Ведерников.