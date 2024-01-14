В аэропортах Москвы задержали более 20 авиарейсов
По меньшей мере 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
Как пишет РИА Новости, во Внукове задержали семь рейсов, один отменили. В Домодедове задержали два рейса, в Шереметьеве – десять.
Напомним, накануне вечером Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. В Пскове сегодня ожидается облачная погода без существенных осадков и небольшой снег.
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