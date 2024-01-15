Фасады здания аэропорта Пскова планируется обновить

10:16, 15 января 2024, ПАИ

Фасады здания аэропорта Пскова планируется обновить, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Мы рассчитываем докапитализировать аэропорт. У нас там 25%, у инвестора [компания «Новапорт Холдинг»] - 75%. В бюджете уже предусмотрено 100 млн рублей. Соответственно пропорционально, в три раза больше, вложит инвестор. Сейчас прорабатываем юридическую сторону. Если это будет возможно, то часть средств мы хотим потратить на привидение в порядок фасада, в частности установку современных вывесок с названием аэропорта. Со стороны города хотим сохранить большие окна, сделать экраны либо бегущую строку. Чтобы, с одной стороны, не закрывать и не портить вид, а с другой - чтобы это было информативно», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что, как только пассажиропоток аэропорта Пскова достигает 250 тысяч человек, инвестор начинает строительство нового терминала аэропорта.