Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия

С 8 по 14 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 14 единиц оружия и 43 боеприпаса, сообщили ПАИ в ведомстве.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Елена Тимашова о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками
15 января 2024

Всероссийский форум «Малая Родина – сила России» стартовал на выставке «Россия» в Москве
15 января 2024

Бывшее здание кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируют открыть к Дню города
15 января 2024

В Изборском музее отметят День зимующих птиц 
15 января 2024

Более десяти тысяч человек проголосовало за номинантов премии «Народное признание»
15 января 2024

Михаил Ведерников: После модернизации инфраструктуры Остров будет абсолютно по-другому развиваться
15 января 2024

Участник гослотереи из Псковской области выиграл более 17 миллионов рублей
15 января 2024

Самый лучший результат по выполнению нацпроектов достигнут в Псковской области в 2023 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...