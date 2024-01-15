За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия
С 8 по 14 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 14 единиц оружия и 43 боеприпаса, сообщили ПАИ в ведомстве.
Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.
Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.
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