За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия

10:05, 15 января 2024, ПАИ

С 8 по 14 января сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 14 единиц оружия и 43 боеприпаса, сообщили ПАИ в ведомстве.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.