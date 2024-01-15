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Общество

В Изборском музее отметят День зимующих птиц 

В Изборском музее отметят День зимующих птиц, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения. В январе на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» можно встретить большого пёстрого дятла, сойку, поползня, несколько видов синиц, лебедя-шипуна и многих других пернатых.

В Изборском музее отметят День зимующих птиц. Фото: Михаил Куземка

16 января в рамках Дня зимующих птиц старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Константиновна Мартынова прочтет открытую лекцию на тему «Особенности жизни птиц зимой».

Слушатели лекции узнают о необычных природных приспособлениях для выживания птиц зимой, научатся определять пернатых по их голосу и проверят свои знания о правилах их подкормки.

Выступление лектора состоится 16 января в 13:00 в доме купца Белянина по адресу: Изборск, ул. Печорская, д. 39.

15 января в России отмечается День зимующих птиц. Эта дата была выбрана Союзом охраны птиц России в память о дне рождения замечательного писателя из Курска Евгения Ивановича Носова, много сделавшего для популяризации охраны природы и учившего своих земляков приемам грамотной подкормки птиц, которые остаются зимовать.

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