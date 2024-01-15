Михаил Ведерников поздравил псковских следователей с профессиональным праздником

13:57, 15 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил сотрудников и ветеранов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области с профессиональным праздником.

«Благодарю за честность, самоотдачу и верность лучшим традициям вашей непростой профессии. Желаю успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия», – написал глава региона.

15 января в России отмечают 13-ю годовщину образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа.

В 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора.