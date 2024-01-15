Митинги памяти прошли в деревнях Глушнево и Суслово Бежаницкого района

16:38, 15 января 2024, ПАИ

80 лет исполнилось со дня расправы фашистских карателей над мирными жителями деревень Глушнево и Суслово Лющикской волости Бежаницкого района, сообщается в газете «Сельская новь».

В школах района сегодня прошли уроки памяти, на местах захоронений безвинных жертв – митинги и возложение цветов.

Историю трагедии на траурных мероприятиях рассказал глава Лющикской волости Александр Смирнов.

Жители населённых пунктов, первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова и представитель молодёжного центра «Юность» Наталия Корнышева почтили память павших и возложили цветы.