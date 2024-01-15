Митинги памяти прошли в деревнях Глушнево и Суслово Бежаницкого района
80 лет исполнилось со дня расправы фашистских карателей над мирными жителями деревень Глушнево и Суслово Лющикской волости Бежаницкого района, сообщается в газете «Сельская новь».
В школах района сегодня прошли уроки памяти, на местах захоронений безвинных жертв – митинги и возложение цветов.
Историю трагедии на траурных мероприятиях рассказал глава Лющикской волости Александр Смирнов.
Жители населённых пунктов, первый заместитель главы администрации Бежаницкого района Елена Иванова, председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова и представитель молодёжного центра «Юность» Наталия Корнышева почтили память павших и возложили цветы.
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