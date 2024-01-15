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Михаил Ведерников дал совет псковским семьям

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время большого интервью телеканалу «Первый Псковский» дал совет псковским семьям.

Губернатор Михаил Ведерников дал совет псковским семьям. Фото: ПАИ

«Надо любить друг друга – это самое главное. Ценить друг друга и стараться воспитывать детей так, чтобы они были лучше нас», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Добавим, что сегодня, 15 января, организационный комитет по проведению в 2024 году Года семьи утвердил официальный логотип года и фирменный стиль.

Со всеми новостями из первого интервью Михаила Ведерникова в 2024 году, которое он дал телеканалу «Первый Псковский», можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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