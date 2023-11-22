Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Президент РФ Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации сегодня, 22 ноября.
Решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству РФ поручено до 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи. Региональным властям рекомендовано провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.
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