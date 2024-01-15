Псковичи подарили музею 300 новых экспонатов для новогодней коллекции

14:47, 15 января 2024, ПАИ

Второй год Псковский музей-заповедник проводит акцию дарения ёлочных украшений. В этом году её участниками стали 14 человек. Было подарено почти 300 предметов. Это не только ёлочные игрушки из стекла, картона, пенопласта и ваты, но и осветительные наборы (иллюминация, свечи и бенгальские огни), а также складная ёлка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Пополнились коллекции игрушек «Сказочные персонажи», «Дети зимой», «Овощи и фрукты», «Чиполлино» (появились мастер Виноградинка, принц Лимон и сам Чиполлино в трёх вариациях).

Помимо сохранившихся игрушек, многие дарители передали в музей игрушки в своих оригинальных упаковках (Набор «Сувенирный», Рижский стекло-зеркальный завод. 1986 г. и «Подвеска», Предприятие-изготовитель: ЛНПО «Позитрон»).

Старт акции был дан в день открытия выставки «До Нового года не трогать!», но два дарителя принесли предметы еще в ноябре во время монтажа, и они тут же заполнили одну из витрин.

Наиболее необычными предметами на данный момент являются интересные птицы из ваты: канарейка, петух, курица, дятел и неопознанная птичка.

Пополнилась и коллекция космонавтов, теперь в коллекции музея целый космический отряд.

«Мы невероятно благодарны нашим дарителям! Нашим друзьям! Ведь дарение происходит лишь тогда, когда владелец испытывает к музею особое расположение и доверие. Музей же, принимая дар, обеспечивает его научное описание, надёжное хранение и делает доступным для посетителей, доброта и щедрость всех, кто приносит в музей предметы для изучения и экспонирования, вызывает у нас невероятное уважение, ведь эти предметы – это частица сердца, души и дорогой памяти всей семьи», – обратилась к дарителям гендиректор музея Светлана Мельникова.