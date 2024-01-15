«Спасибо за вашу самоотверженность»: Борис Елкин поздравил псковских следователей

15:36, 15 января 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

«Ваша непростая служба имеет огромное значение для общества. Вы оперативно и качественно расследуете самые серьезные и опасные преступления, связанные с посягательством на жизнь и здоровье граждан, экономическую и общественную безопасность, – отметил глава города. – Своим каждодневным трудом вы вносите свой вклад в обеспечение верховенства права и закона, в укрепление безопасности и суверенитета нашей страны».

В заключение Борис Елкин пожелал сотрудникам СУ СК здоровья, успехов в раскрытии преступлений, благополучия. «Спасибо за вашу самоотверженность, верность профессии и самоотдачу!» – поблагодарил глава Пскова.