Часть улицы Вокзальной в Пскове закроют для движения с 17 января

18:07, 15 января 2024, ПАИ

Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 на Октябрьском проспекте при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого в Пскове ограничат с 8:00 17 января по 18:00 31 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Перекрытие связано с проведением дорожных работ.

В администрации призвали псковичей учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.