Часть улицы Вокзальной в Пскове закроют для движения с 17 января
Движение транспорта по одной полосе проезжей части улицы Вокзальной в районе здания № 56 на Октябрьском проспекте при движении от Крестовского шоссе в сторону улицы Льва Толстого в Пскове ограничат с 8:00 17 января по 18:00 31 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
Перекрытие связано с проведением дорожных работ.
В администрации призвали псковичей учитывать эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.
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