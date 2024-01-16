Где и как безопасно купаться в Крещение, обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый безопасности в крещенские купания, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 января.
Где на территории Псковской области сделают официальные купели, сколько ежегодно псковичей следуют христианскому обряду по статистике МЧС, какие правила безопасности надо помнить, чтобы избежать проблем и трагедий?
Об этом и многом другом расскажет заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский.
Игорь Шатурный: Поправки в законодательство приведут в соответствие нормативно-правовую базу по утилизации и вывозу мусора
Поправки в законодательство коснутся всей сферы оборота отходов – глава регионального комитета по ЖКХ
Стало известно, какие коллективы выступят на фестивале «Вернём каши на столы наши» в Порхове