Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Острова

10:00, 16 января 2024, ПАИ

Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Острова. Они рассказали старшеклассникам об условиях поступления в военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

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Набор на обучение проводится на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».

Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

Выпускники академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи.

Дополнительную информацию о поступлении можно узнать в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8 (8112) 73-43-13.