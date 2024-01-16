Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Острова
Уроки профориентации провели росгвардейцы в школах Острова. Они рассказали старшеклассникам об условиях поступления в военную ордена Жукова академию войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Набор на обучение проводится на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По окончании обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант».
Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.
Выпускники академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи.
Дополнительную информацию о поступлении можно узнать в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8 (8112) 73-43-13.
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