Почётное звание для работников местного самоуправления учредили в России

10:08, 16 января 2024, ПАИ

Указ об установлении почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю установить почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», – отмечено в документе.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Почётное звание будет присваиваться за личные заслуги и не ранее чем через 20 лет стажа работы в сфере местного самоуправления. Также у представляемого к награде должны быть отраслевые федеральные или региональные награды.

Напомним, вчера, 15 января, на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве проходил всероссийский муниципальный форум «Малая родина – сила России» по поручению президента России Владимира Путина. От Псковской области в нём принимала участие делегация более чем из 60 человек.