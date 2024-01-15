Всероссийский форум «Малая Родина – сила России» стартовал на выставке «Россия» в Москве

11:48, 15 января 2024, ПАИ

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» стартовал на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января, сообщается в социальных сетях форума. В работе площадок принимает участие представительная делегация Псковской области во главе с заместителем губернатора Александром Серавиным. В состав делегации вошли представители муниципалитетов региона.

На форуме собралось более 7000 муниципальных служащих из всех регионов страны. Работники обсудят наиболее актуальные темы отрасли: цифровизацию в управлении территориями, сохранение традиций и ценностей, обмен опытом и практиками.

Первое мероприятие «Сила в традициях» началось в 10:30, оно посвящено обсуждению вопросов межнационального единства, патриотического воспитания, формированию любви к малой Родине, историческому и культурному наследию, Года семьи и популяризации семейных ценностей среди молодежи.

В 13:00 состоится дискуссия «Сила в людях», в рамках которой будет обсуждаться миссия служения во благо людей и государства, вопросы развития человеческого потенциала территорий и профессионального совершенствования муниципальных команд. Пройдет презентация профильных проектов Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также выступление представителей администрации президента Российской Федерации.

В 13:30 участники форума смогут пообщаться с министром экономического развития России Максимом Решетниковым и обсудить вопросы развития городов. Будут подведены итоги конкурса «Лучшая муниципальная практика 2023».

В 16:00 запланирована дискуссия «Сила в развитии». Будут рассмотрены вопросы контрольно-надзорной деятельности в части полномочий органов местного самоуправления, подведены итоги Марафона «Муниципальный диалог». Перед посетителями выступит помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин.

В 16:30 посетителям представят специализированный портал для муниципального сообщества.