Стало известно, какие коллективы выступят на фестивале «Вернём каши на столы наши» в Порхове

10:54, 16 января 2024, ПАИ

Творческие коллективы Псковской области примут участие в гастрономическом фестивале русских каш «Вернём каши на столы наши», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

«Яркими выступлениями и громкими песнями гостей фестиваля порадуют фольклорные ансамбли «Уграда» (Псков) и «Забава» (Порхов), ансамбль народной песни «Сударушка» (Себеж), хор русской песни Порховского социально-культурного комплекса, вокальная группа «Народные напевы» (село Славковичи), артисты из Острова», – отметили в областном центре народного творчества.

На фестивале будет работать ремесленная ярмарка, где жители и гости города смогут купить памятные сувениры.

В программе фестиваля запланированы конкурсы, игры, зимние забавы и дегустация каш.

Гуляния пройдут в Порхове 20 января. Открытие фестиваля в 11:00 в парке культуры и отдыха.

Ранее сообщалось, в каких номинациях пройдёт конкурс фестиваля.