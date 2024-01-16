Стало известно, какие коллективы выступят на фестивале «Вернём каши на столы наши» в Порхове
Творческие коллективы Псковской области примут участие в гастрономическом фестивале русских каш «Вернём каши на столы наши», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
«Яркими выступлениями и громкими песнями гостей фестиваля порадуют фольклорные ансамбли «Уграда» (Псков) и «Забава» (Порхов), ансамбль народной песни «Сударушка» (Себеж), хор русской песни Порховского социально-культурного комплекса, вокальная группа «Народные напевы» (село Славковичи), артисты из Острова», – отметили в областном центре народного творчества.
На фестивале будет работать ремесленная ярмарка, где жители и гости города смогут купить памятные сувениры.
В программе фестиваля запланированы конкурсы, игры, зимние забавы и дегустация каш.
Гуляния пройдут в Порхове 20 января. Открытие фестиваля в 11:00 в парке культуры и отдыха.
Ранее сообщалось, в каких номинациях пройдёт конкурс фестиваля.
Игорь Шатурный: Поправки в законодательство приведут в соответствие нормативно-правовую базу по утилизации и вывозу мусора
Поправки в законодательство коснутся всей сферы оборота отходов – глава регионального комитета по ЖКХ
Стало известно, какие коллективы выступят на фестивале «Вернём каши на столы наши» в Порхове