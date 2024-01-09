Фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдёт вновь в Порхове

14:58, 09 января 2024, ПАИ

Межмуниципальный гастрономический фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» пройдёт в Порхове 20 января. В этом году он состоится уже в шестой раз в городском парке Порхова, на свежем воздухе. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель Порховского социально-культурного комплекса Анна Тарасенкова.

Участниками фестиваля традиционно являются жители и гости города, предприятия и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, туризма и ремесла, творческие коллективы и объединения, в том числе и из других районов области. Фестиваль организует Порховский социально-культурный комплекс по инициативе администрации муниципалитета.

Готовые блюда требуется представить по номинациям: «Солдатская каша», «Детская каша», «Каша по старинным рецептам», «Каша, приготовленная по собственному рецепту». «В этом году, раз он объявлен Годом семьи, мы добавили номинацию «Семейная каша», – подчеркнула руководитель Порховского социально-культурного комплекса.

Организаторы готовят для фестиваля концертную и конкурсную программы, развлекательные площадки, игры, зимние забавы, ярмарку ремесленников, проведение дегустации и награждение участников и победителей. Гостем фестиваля станет народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» из Пскова.

По словам Анны Тарасенковой, с 9:00 до 11:00 состоится приготовление каши по заявкам. В 11:00 запланировано официальное открытие фестиваля и презентация своих каш, где нужно будет рассказать о рецепте и его истории. «Запланирована также детская развлекательная программа, подведение итогов, награждение участников и торжественное закрытие фестиваля», – подчеркнула организатор.

Фестиваль пройдёт на открытом воздухе в городском парке. «Во-первых, надеемся, что погодные условия не подведут и погода будет замечательная. И конечно, будет много заявок: никто не заболеет и все, кто заявился, – будут участвовать. А настроение будет радостное и веселое. Надеемся, что будет всё хорошо», – отметила Анна Тарасенкова.