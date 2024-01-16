Определены места для крещенских купаний в Псковской области

11:40, 16 января 2024, ПАИ

Определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список оборудованных для купания купелей обозначили в региональном ГУ МЧС России.

Всего будет организовано 11 мест для купания в крещенские праздники в Псковской области.

В Пскове купель на Крещение оборудуют на реке Великой у Мирожского монастыря. Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

В Псковском районе купания организуют с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января в деревне Крипецкое-1 Торошинской волости у Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря. С 18:00 18 января до 3:00 19 января в деревне Камно Логозовской волости у Георгиевской церкви. С 18:00 18 января до 3:00 19 января в карьере Выбуты в деревне Бабаево Тямшанской волости.

В Гдовском районе работу купелей организуют с 18:00 18 января до 3:00 19 января в Гдове на реке Гдовке у улицы 1-й Слободской.

Окунуться в купели с 18:00 18 января до 3:00 19 января можно будет в Чудском озере рядом с деревней Ветвеник Юшкинской волости, на территории базы отдыха «Тридевятое царство» у деревни Залахтовье Спицинской волости, а также перед храмом Святой Троицы в Себеже на улице Замковой, 13.

Купель на Крещение организуют также с 12:00 до 15:00 19 января на озере Тоболенец возле улицы Садовой в Пушкинских Горах.

В Великих Луках купель на Крещение оборудуют на реке Ловать у лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на Краснофлотской набережной. Окунуться в купель можно будет с 20:00 18 января до 14:00 19 января.

Кроме того, совершить православный обряд можно будет с 18:30 до 23:00 18 января в святом источнике (закрытая купель) в деревне Боровичи Новоржевского района.

Напомним, как подготовиться к крещенским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.