Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Определены места для крещенских купаний в Псковской области

Определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список оборудованных для купания купелей обозначили в региональном ГУ МЧС России.

Определены места для крещенских купаний в Псковской области. Фото: ПАИ

Всего будет организовано 11 мест для купания в крещенские праздники в Псковской области.

В Пскове купель на Крещение оборудуют на реке Великой у Мирожского монастыря. Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

В Псковском районе купания организуют с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января в деревне Крипецкое-1 Торошинской волости у Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря. С 18:00 18 января до 3:00 19 января в деревне Камно Логозовской волости у Георгиевской церкви. С 18:00 18 января до 3:00 19 января в карьере Выбуты в деревне Бабаево Тямшанской волости.

В Гдовском районе работу купелей организуют с 18:00 18 января до 3:00 19 января в Гдове на реке Гдовке у улицы 1-й Слободской.

Окунуться в купели с 18:00 18 января до 3:00 19 января можно будет в Чудском озере рядом с деревней Ветвеник Юшкинской волости, на территории базы отдыха «Тридевятое царство» у деревни Залахтовье Спицинской волости, а также перед храмом Святой Троицы в Себеже на улице Замковой, 13.

Купель на Крещение организуют также с 12:00 до 15:00 19 января на озере Тоболенец возле улицы Садовой в Пушкинских Горах.

В Великих Луках купель на Крещение оборудуют на реке Ловать у лодочной станции в городском парке культуры и отдыха на Краснофлотской набережной. Окунуться в купель можно будет с 20:00 18 января до 14:00 19 января.

Кроме того, совершить православный обряд можно будет с 18:30 до 23:00 18 января в святом источнике (закрытая купель) в деревне Боровичи Новоржевского района.

Напомним, как подготовиться к крещенским купаниям, а также кому запрещено купаться в купелях, псковичам рассказали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 января 2024

Более 2,5 тысячи человек купаются на Крещение в Пскове
16 января 2024

Поправки против «мусорного коллапса» готовится принять Псковское областное Собрание
16 января 2024

Определены места для крещенских купаний в Псковской области
16 января 2024

Игорь Шатурный: Поправки в законодательство приведут в соответствие нормативно-правовую базу по утилизации и вывозу мусора
16 января 2024

Поправки в законодательство коснутся всей сферы оборота отходов – глава регионального комитета по ЖКХ
16 января 2024

Стало известно, какие коллективы выступят на фестивале «Вернём каши на столы наши» в Порхове
16 января 2024

Где и как безопасно купаться в Крещение, обсуждают в медиацентре ПАИ
16 января 2024

Виктор Мусатов: Деятельность по обращению с отходами невозможно поставить на паузу

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...