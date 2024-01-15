Кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, напомнили псковичам

17:10, 15 января 2024, ПАИ

Кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, напомнили псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

Православный праздник Крещения Господня ежегодно отмечается 19 января. По традиции в этот день верующие окунаются в ледяную освящённую воду, однако резкий перепад температуры может негативно сказаться на здоровье пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких, с признаками ОРВИ.

Противопоказано купание в проруби также людям старше 65 лет, беременным, кормящим женщинам.

Перепад температур вызывает спазм сосудов, за которым следуют головокружение и тошнота. Для тех, у кого есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, последствия могут быть довольно серьезными. Погружаться в прорубь без предварительной подготовки – закаливания – не рекомендуется.

Начните закаливание с обливания и контрастного душа дома, снижая температуру на один-два градуса.

Окунать детей в прорубь нельзя, так как организм ребенка только формируется, он не готов к этой процедуре. Это стресс для каждого органа и системы, который из-за шока и переохлаждения чреват осложнениями.

Если со здоровьем все в порядке, следует помнить, что окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах.