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Кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, напомнили псковичам

Кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, напомнили псковичам в комитете по здравоохранению Псковской области.

Кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение, напомнили псковичам . Фото: ПАИ

Православный праздник Крещения Господня ежегодно отмечается 19 января. По традиции в этот день верующие окунаются в ледяную освящённую воду, однако резкий перепад температуры может негативно сказаться на здоровье пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, бронхиальной астмой и другими заболеваниями легких, с признаками ОРВИ.

Противопоказано купание в проруби также людям старше 65 лет, беременным, кормящим женщинам.

Перепад температур вызывает спазм сосудов, за которым следуют головокружение и тошнота. Для тех, у кого есть проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, последствия могут быть довольно серьезными. Погружаться в прорубь без предварительной подготовки – закаливания – не рекомендуется.

Начните закаливание с обливания и контрастного душа дома, снижая температуру на один-два градуса.

Окунать детей в прорубь нельзя, так как организм ребенка только формируется, он не готов к этой процедуре. Это стресс для каждого органа и системы, который из-за шока и переохлаждения чреват осложнениями.

Если со здоровьем все в порядке, следует помнить, что окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах.

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