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Политика

Сотрудники псковского центра «Воин» поставили подписи в поддержку Владимира Путина

Сотрудники филиала центра «Воин» в Псковской области поставили подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, передаёт корреспондент ПАИ.

Сотрудники псковского центра «Воин» поставили подписи в поддержку Владимира Путина. Фото здесь и далее: ПАИ

«Я пришёл поставить подпись в поддержку Владимира Путина потому, что это не только надёжный лидер, этот человек мне симпатичен как честный и порядочный. У всех бывают трудности в жизни, но такие трудности, которые были у него в период его работы, не каждый выдержит. Тем не менее наша страна развивается, держится и опережает многие другие. Я считаю, что Владимира Владимировича нужно поддержать», – отметил руководитель отдела по воспитательной работе центра Игорь Яшкин.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в муниципалитетах Псковской области. Сейчас пункты сбора подписей на базе общественных приёмных «Единой России» по всей области работают с 10:00 до 17:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук работают в то же время, что и раньше, – с 17:00 до 20:00.

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