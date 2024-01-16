До -18 градусов прогнозируют в Псковской области 17 января

16:23, 16 января 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 17 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.

Ночью в большинстве районов прогнозируется небольшой снег, днём – преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, днём – с переходом в южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -13 до -18 градусов, днём – от -5 до -10 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.