До -18 градусов прогнозируют в Псковской области 17 января
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 17 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского гидрометцентра.
Ночью в большинстве районов прогнозируется небольшой снег, днём – преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, днём – с переходом в южный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -13 до -18 градусов, днём – от -5 до -10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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