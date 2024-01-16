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Политика

Игорь Сопов ответит на вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 января, в 14:00.

Игорь Сопов ответит на вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России. Фото: ПАИ

В прямом эфире Игорь Сопов ответит на главные вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России на территории Псковской области.

Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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