Игорь Сопов ответит на вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России
Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 января, в 14:00.
В прямом эфире Игорь Сопов ответит на главные вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России на территории Псковской области.
Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.
Главные задачи избирательной комиссии Псковской области на президентской выборной кампании назвал Игорь Сопов
Игорь Сопов ответит на вопросы о ходе избирательной кампании по выборам президента России
Руководители муниципалитетов Псковской области представляют регион на форуме «Малая Родина – сила России»
Елена Тимашова – о форуме «Малая Родина – сила России»: Уникальная площадка для обмена опытом и практиками