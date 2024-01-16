Проект по производству медизделий одобрен Наблюдательным советом ОЭЗ «Моглино»

16:02, 16 января 2024, ПАИ

Наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил инвестпроект по созданию завода для производства медизделий. Заседание провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Компания ООО «БетаМед» выступила как потенциальный резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект презентовал гендиректор Алексей Степанов.

Проект направлен на развитие отечественного производства широкого ассортимента медизделий. Это хирургические эндоскопические сшивающие аппараты, кассеты к ним, катетеры для гемодиализа и другие виды венозных катетеров и другие медицинские предметы. Продукцию предполагается поставлять в лечебно-профилактические учреждения, ветклиники России и стран СНГ.

Запланировано после выхода всех производственных линеек выпускать до 820 тысяч экземпляров. Инвестиции должны составить порядка 665 миллионов рублей, большая часть которых – собственные средства. В рамках реализации проекта планируется создать около 70 рабочих мест. Алексей Степанов обратил внимание, что проект будет доработан, ожидается, что ряд основных показателей будет увеличен.

Исполняющий обязанности гендиректора «Моглино» Антон Яковлев подчеркнул, что инвестору готовы предоставить необходимые площадки и запрашиваемые ресурсы в полном объеме.

Обсудив проект, участники Наблюдательного совета одобрили его для реализации на территории особой экономической зоны. Следующий этап – оценка проекта Экспертным советом. Потенциальному резиденту Михаил Ведерников пожелал успешной защиты бизнес-плана.

Ранее сообщалось, что семь проектов НКО Псковской области стали победителями первого в 2024 году конкурса Фонда президентских грантов. Проекты привлекли более 13 миллионов рублей в Псковскую область.