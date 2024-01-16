Скончался бывший главврач Псковской психиатрической больницы №2 Виталий Ильюшкин

16:18, 16 января 2024, ПАИ

Бывший главврач Псковской областной психиатрической больницы № 2 Виталий Ильюшкин скончался в возрасте 86 лет, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Талантливый организатор здравоохранения и врач, настоящий профессионал своего дела, к которому обращались сотни пациентов за помощью, консультацией и советом. Опытный наставник молодых специалистов», – отметили в региональном комитете по здравоохранению.

Прощание с Виталием Ильюшкиным состоится 18 января в Вознесенском соборе в Великих Луках в 12:00.

Виталий Ильюшкин родился в 1938 году в Смоленской области в семье учителей. В Псковской областной психиатрической больнице № 2 он проработал более 55 лет. Началась его трудовая карьера в больнице с должности врача-психиатра. Руководить больницей он начал в 1969 году и проработал на должности главного врача почти 46 лет.