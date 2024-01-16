«Курган Дружбы» лидирует в номинации «Событие» премии «Народное признание – 2023»

17:24, 16 января 2024, ПАИ

64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы», по данным на 16 января, получает наибольшую поддержку в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» в номинации «Событие». Этот претендент на победу набрал 1 160 голосов (примерно 10 %).

Вторую позицию занимает открытие первого в России памятника бабушке, установленного к 550-летию Печор. За это событие отдали свои голоса 794 человека (около 7 %).

Чуть меньше голосов набрал автопробег восстановленной военной техники в Невеле. За него проголосовали 790 человек (около 7 %). Мероприятие организовал военно-исторический клуб «Моторы Победы», а в состав колонны вошла полностью восстановленная до оригиналов техника.

По 5 % голосов на данный момент набрало два номинированных события. Среди них – военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» (647) и Дни Псковской области в Витебске (629).

Чуть ниже в списке находятся номинанты, набравшие по 4 % голосов. Это II Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и...» (486) и Пыталовский районный фестиваль «Праздник клюквы» (447).

Ещё 14 претендентов на награду набирают по 3 % голосов. Среди номинантов, занимающих эту позицию, числятся «Псковский марафон – 2023» (431), фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой «Знак русского» (396), фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в деревне Платишино Красногородского района (387), фестиваль любительских театральных коллективов «Смотри» (383), открытие «умной» спортплощадки в деревне Соловьи (383), Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» (366), Международный открытый Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов – 2023» (366), фестиваль по запуску воздушных змеев «Высоко в небо» (363), итоговый проект Детской школы искусств Пскова за 2022-2023 учебный год «Путешествие к мечте» (362), «День традиций. Сенокосная пора» в Палкинском районе (350), «Купальские забавы» в Локнянском округе (346), матч Кубка России по футболу на стадионе «Машиностроитель» (344), открытый чемпионат и первенство Невеля по лыжным гонкам (336).

Оставшиеся три соискателя премии набирают по 2 % голосов – Первый городской туристический форум в Великих Луках (310), фестиваль уличной культуры «Плеск» (298), седьмой открытый районный фестиваль «Родники народные» (295).