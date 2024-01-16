В каждом муниципалитете Псковской области будет участок для голосования избирателей без прописки

17:37, 16 января 2024, ПАИ

В каждом из муниципалитетов Псковской области будет открыт участок для голосования на президентских выборах для избирателей без прописки в РФ. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если поменялся паспорт и поменялись паспортные данные, это все равно сразу фиксируется в системе. Если просто поменялись паспортные данные, то это ничего страшного. Но когда избиратель перерегистрируется с одного адреса на другой, вот тут проблема возникает. В этот период он является для нас лицом без определенного места жительства. Также есть граждане, которые приезжают из-за рубежа: они граждане РФ, но у них нет прописки здесь», – отметил спикер.

Ранее для таких избирателей в регионе открывалось не более трёх участков, поделился председатель избиркома.

«Сейчас в каждом районе будет открыто как минимум один или два избирательных участка, куда могут прийти люди без прописки и проголосовать. Будем открывать больше таких участков в районах, которые примыкают к границе. Если наши избиратели приедут из другой страны и захотят проголосовать, у них будет российский паспорт, но не будет прописки, они все равно смогут проголосовать. Мы даем возможность проголосовать всем», – подчеркнул Игорь Сопов.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.