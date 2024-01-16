Четырёх человек спасли при пожаре на улице Инженерной в Пскове

17:19, 16 января 2024, ПАИ

Четырёх человек, среди которых был один ребёнок, спасли при пожаре в доме на улице Инженерной в Пскове сегодня, 16 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 10:40. «Оперативно прибывшие к месту сотрудники пожарно-спасательных подразделений спасли четырёх человек, из них один ребёнок, а также эвакуировали ещё пятерых человек», – рассказали в пресс-службе.

Также при пожаре пострадало два человека. Им оказали медицинскую помощь на месте.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники. Горение ликвидировали в 11:15. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.