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Общество

Абитуриентов приглашают на день открытых дверей ПсковГУ

Три института ПсковГУ 20 января проведут день открытых дверей для абитуриентов, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

С 14:00 можно будет побывать в Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций (пл. Ленина, 2, 3-й этаж, актовый зал). Запланировано выступление руководства института, а также презентация образовательных программ бакалавриата и магистратуры, реализуемых в новом 2024/25 учебном году.

С 15:20 начнут работу интерактивные площадки:

— встреча с руководителями образовательных программ филологических направлений (актовый зал);

— консультация по эффективной подготовке к ЕГЭ филологических направлений (актовый зал);

— встреча с руководителями образовательных программ по направлениям: 44.03.02 Педагогическое образование, профиль «Иностранный язык и Иностранный язык»; 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и межкультурная коммуникация», (ауд. 230, 2-й этаж);

— консультация к ЕГЭ «Иностранный язык (английский язык)» (ауд. 230, 2-й этаж);

— встреча с руководителями образовательных программ по направлениям исторического профиля (ауд. 212, 214, 2-й этаж).

— консультации к ЕГЭ по истории: история, XIX век. (ауд. 212); история, 1917-1938 гг. (ауд. 214); история СССР после 1945 г. (ауд. 202).

С 11:40 школьников и их родителей будут встречать у Института права, экономики и управления (ул. Л. Толстого, 6а, вход от бассейна «Универсант»).

Официальная часть начнется в 12:00 в аудитории № 403. С приветственным словом выступит директор Института права, экономики и управления Виктория Гусарова. О правилах поступления в 2024 году расскажут представители приемной комиссии. Далее пройдёт презентация направления подготовки института. Про внеучебную деятельность расскажут студенты. Гости смогут задать все интересующие их вопросы.

С 12:40 до 14:00 пройдет квест по станциям «ЮМЭ»: экономический брейн-ринг, иммерсивное представление «Суд идет», интерактив «Таможня дает добро» и настольная игра «Я и управление!».

С 10:00 абитуриенты могут посетить Институт физико-математических наук и информационных технологий (пл. Ленина, 2). В программе: представление программ института, краткая информация о приемной кампании, выступление председателя экзаменационной комиссии по профильной математике Александра Хватцева, а также пробное ЕГЭ по математике, физике, информатике и профильное испытание.

Необходимо предварительно зарегистрироваться.

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