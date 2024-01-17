Рекомендации о купании в крещенской купели дали псковичам
Рекомендации для псковичей, которые планируют искупаться в проруби в православный праздник Крещения, дали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Окунаться в ледяную воду можно только при отсутствии медицинских противопоказаний. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления – оно должно быть в норме. Также нужно разогреться, например растереть кожу или размяться.
Первыми погружаться в воду должны ноги, а прыгать или нырять в прорубь категорически запрещается. Кроме того, перед купанием нельзя употреблять алкогольные напитки.
Находиться в проруби можно не дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения. После купания необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, зайти в помещение и выпить согревающий напиток.
Ранее в комитете по здравоохранению Псковской области рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.