Рекомендации о купании в крещенской купели дали псковичам

09:45, 17 января 2024, ПАИ

Рекомендации для псковичей, которые планируют искупаться в проруби в православный праздник Крещения, дали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Окунаться в ледяную воду можно только при отсутствии медицинских противопоказаний. Перед погружением в прорубь необходимо измерить уровень артериального давления – оно должно быть в норме. Также нужно разогреться, например растереть кожу или размяться.

Первыми погружаться в воду должны ноги, а прыгать или нырять в прорубь категорически запрещается. Кроме того, перед купанием нельзя употреблять алкогольные напитки.

Находиться в проруби можно не дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения. После купания необходимо насухо вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, зайти в помещение и выпить согревающий напиток.

Ранее в комитете по здравоохранению Псковской области рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь.