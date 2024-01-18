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Первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет

Первого ребёнка псковички рожают в возрасте от 30 до 32 лет, рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Фото: ПАИ

«Сейчас средний возраст рождения первого ребёнка – 30-32 года, но так как правительство Псковской области и губернатор региона Михаил Ведерников особое внимание уделяют тому, чтобы дети появлялись у более молодых матерей, тенденция, возможно, немного сместится. Во всяком случае мы, врачи, этого бы хотели. Так как возрастные мамы входят в высокую группу риску по всевозможным осложнениям: растут и генетические риски, и количество хронических заболеваний. Такие женщины требуют более тщательного наблюдения и обследования», – подчеркнула спикер.

Мария Грищук уточнила, что в особенно сложных ситуациях псковские врачи обращаются за консультацией к коллегам из крупных федеральных медицинских центров.

«Это, например, касается случаев применения фетальной (внутриутробной) хирургии. Тогда мы отправляем женщину в федеральный центр для оказания высокотехнологической помощи. То же касается врожденных пороков развития, которые требуют моментального хирургического вмешательства после рождения ребёнка. Могу сказать, что число детей с врождёнными пороками понемногу растёт. Это следствие того, что женщины предпочитают рожать в более позднем возрасте», – пояснила Мария Грищук.

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