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Общество

Восемь граждан Индии выдворят из России по решению Печорского суда

Восемь граждан Индии выдворят из России за нарушение пограничного режима, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что семь мужчин и одна женщина находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска.

Печорский районный суд назначил всем правонарушителям наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

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