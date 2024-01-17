Восемь граждан Индии выдворят из России по решению Печорского суда

18:24, 17 января 2024, ПАИ

Восемь граждан Индии выдворят из России за нарушение пограничного режима, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что семь мужчин и одна женщина находились в пограничной зоне без индивидуального пропуска.

Печорский районный суд назначил всем правонарушителям наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.