Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с днём освобождения

08:57, 18 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великолукского района с 80-й годовщиной со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что эту юбилейную дату всегда отмечают с особым чувством гордости и глубокого уважения к тем героическим подвигам, которые совершали защитники и труженики Великолукской земли.

«Самые тёплые слова благодарности – нашим уважаемым ветеранам за ратные и трудовые подвиги, за колоссальный вклад в становление и развитие района в послевоенные годы. На ваших примерах вырастают новые поколения, которые будут создавать будущее Псковской области и всей нашей страны», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также пожелал всем жителям района счастья, благополучия, согласия в семьях и всего самого доброго, а самому Великолукскому району – развития и процветания.