Псковские таможенники передали изъятые моющие средства дому-интернату в Болгатово

10:48, 18 января 2024, ПАИ

Псковские таможенники передали Болгатовскому дому-интернату 640 литров универсального моющего средства и 70 килограммов стирального порошка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Убылинка» выявили незадекларированные 677 килограммов вывозимого из России моющего средства.

Кроме того, сотрудники таможенного поста МАПП «Шумилкино» обнаружили в кабине водителя грузовика, выезжающего в Эстонию, незадекларированный порошок.

В обоих случаях таможенники изъяли груз. Суд обратил моющие средства в федеральную собственность, а федеральная таможенная служба разрешила передать товары в дом-интернат.

Отмечается, что стиральный порошок и пенное моющее средство имеют сертификаты качества, безопасности и подходят для использования в социальных учреждениях.