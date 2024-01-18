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Общество

Съёмочная группа Первого канала провела день в «Михайловском»

В Псковской области продолжаются съёмки тревел-шоу «Поехали!», которое покажут зрителям в эфире Первого канала. Съёмочная группа провела работу в Пушкинском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Съёмочная группа Первого канала провела день в «Михайловском» Фото здесь и далее: ТИЦ Псковской области

На площадке в «Михайловском» состоялось театрализованное представление, где главными действующими лицами стали Александр Пушкин и его няня Арина Родионовна. В съёмках также приняли участие школьники, которые на камеру продемонстрировали своё поэтическое творчество.

«Замечательная погода и ощущение от прикосновения к предметам, которых касался наш великий поэтический гений, добавили всем отличного настроения. Ждём выпуск программы в первых числах февраля», – отметила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Ранее ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на колокольне Троицкого собора, где изучили макет Псковского кремля. Они узнали, что он включает в себя порядка пятисот сооружений и на нём изображено, как предположительно выглядели Кром, Довмонтов город в конце XV – начале XVI века. Кроме того, съёмки велись в Снетогорском женском монастыре.

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