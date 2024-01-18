Не поставившую оборудование для псковского комитета московскую фирму внесли в черный список
Московскую фирму, которая не поставила оборудование для комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, включили в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.
С московским поставщиком ООО «Ветус» заключили контракт, согласно которому фирма должна была в течение десяти дней поставить в комитет многофункциональные устройства и фотоаппарат. Однако поставка не состоялась. Объяснений, почему это случилось, подрядчик не дал.
Контракт с поставщиком был расторгнут. Кроме того, комиссия Псковского УФАС включила ООО «Ветус» в реестр недобросовестных поставщиков на два года.
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