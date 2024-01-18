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Общество

Жители Пскова – о парке у Милевки: Это что-то необыкновенное

Публикуем мнения жителей Пскова о парке у реки Милевки, который был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Жители Пскова поделились эмоциями от парка у реки Милевка. Фото здесь и далее: ПАИ

«Мне очень нравится. Здесь есть детская площадка – всё сделано для нас. Мамы очень рады и довольны, и я, бывает, тоже сижу на скамейке», – отметила местная жительница.

Кроме того, ещё один респондент поделился, что «парк – это что-то необыкновенное». «Спасибо тому, кто это сделал», – подчеркнул мужчина.

Ещё одна женщина рассказала, что зона с качелями пользуется особой популярностью у местных жителей. «Хороший парк, сделали отлично по сравнению с тем, как было. Зона с качелями нам очень нравится – практически все жители микрорайона кучкуются там», – сказала она.

Другой респондент обратил внимание на доступность парка для семей с детьми. «Всё нравится, народу стало появляться много – здесь все гуляют с детьми. Чуть морозы спали – все гуляют. Сейчас стало намного лучше, чем раньше», – отметил он.

Ещё один местный житель отметил возможность занятий спортом в парке. «Место очень хорошее. Здесь появились игровые площадки. Кроме того, тут почистили и убрали лишние деревья. А ещё сделали баскетбольную площадку – мне это нравится», – поделился мужчина.

Также некоторые жители обратили внимания на то, что хотелось бы добавить в благоустройство парка или рядом с ним. «Хотелось бы добавить место для тени. Большая часть парка летом находится под солнцем – бабушкам лучше было добавить место в тени. А так всё хорошо», – подчеркнула женщина.

Ещё одно новшество, необходимое площадке, по словам местного жителя, – расчистить реку Милевку. «Её бы почистить, вытащить колёса и мусор, тогда будет ещё лучше. А парк красивый, тут всего хватает», – заключил мужчина.

Напомним, что в 2021 году в Пскове проходило голосование, в ходе которого жители Пскова могли выбрать один из вариантов благоустройства парка. На выбор псковичам было представлено два варианта, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя»: за неё проголосовало 53 % участников опроса.

С 2019 года в Псковской области всего благоустроена 461 территория – 244 общественных пространства и 217 дворовых территорий. В 2023 году всего благоустроена 41 территория – 39 общественных пространств и две дворовые территории.

В 2024 году в Псковской области планируется благоустроить 37 общественных пространств, отобранных голосованием жителей региона в минувшем году.

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