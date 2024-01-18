Стало известно, с какими вопросами псковичи чаще всего обращались к детскому омбудсмену в 2023 году

16:25, 18 января 2024, ПАИ

Чаще всего к уполномоченному по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой в 2023 году поступали обращения, затрагивающие право несовершеннолетних на жизнь и защиту от насилия. Это вопросы обеспечения безопасности, проблемы травли и посягательства на половую неприкосновенность. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На втором месте среди поступающих запросов Наталии Соколовой – реализация права жить и воспитываться в семье, а на третьем – право ребёнка на образование.

Также поступали обращения по вопросам юридической помощи и социальной защиты, права на жилище, охрану здоровья и реабилитацию, права на соцобеспечение и другие.

Всего за 2023 год в адрес омбудсмена поступило 259 обращений. Это больше, чем в 2022 году, на 20 %. Это без учёта заявлений, принятых общественными помощниками в муниципалитетах, уточнила Наталия Соколова.

При этом количество письменных обращений в прошлом году сократилось в три раза. «Информационные технологии берут верх. По сравнению с 2022 годом количество заявлений по электронной почте и в соцсетях выросло, как и количество телефонных звонков. В последнее время заявители неохотно оформляют официальные обращения с приложением переписки с органами власти, как этого требует законодательство», – заключила Наталия Соколова.