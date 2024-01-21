Крещенские эстафеты прошли для детей сотрудников ИК-3 в Идрице

13:19, 21 января 2024, ПАИ

Спортивное мероприятие состоялось для детей сотрудников ИК-3 в Идрице. Об этом пишет газета Себежского района «Призыв».

Провели эстафеты представители кадрового аппарата ИК-3.

По условиям все участники разделились на две команды. Одна – Деда Мороза под руководством старшего инструктора по боевой и служебной подготовке Алексея Алексеева. Вторая – Снегурочки, капитаном которой выступила инспектор группы кадров и работы с личным составом Марина Комарова.

Дети соревновались в эстафете на коньках, справлялись со змейкой, играли в хоккей, собирали рассыпанные мандарины, выступали в роли снайперов, стреляя снежками, укладывали пирамидку из спичечных коробок.

По итогам состязаний победила дружба.