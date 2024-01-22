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Экономика

О первом музее инженерной мысли и уникальных технологиях на псковских заводах рассказывают в программе «Бизнес-ланч»

Директор по техническому развитию «СКТ Групп» Павел Николаев и директор по производству «СКТ Групп» Александр Ермошкин стали гостями программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 января.

О первом музее инженерной мысли и возрождении уникальных технологий на псковских заводах рассказывают в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Фото: ПАИ

Когда в Пскове откроется первый музей инженерной мысли и какие артефакты в нём будут представлены? Может ли инженер в Пскове получать зарплату свыше 100 тысяч рублей? Какие уникальные сварочные технологии возрождаются на псковских заводах? Когда в Пскове начнёт на полную мощность работать «Севкабель», переехавший из Санкт-Петербурга?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч».

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