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Экономика

Трубы с элементами подогрева начали производить в Псковской области

Трубы с элементами подогрева, которые можно эксплуатировать при отрицательных температурах, начали производить в Псковской области. Об этом сообщил директор по техническому развитию предприятия «СКТ Групп» Павел Николаев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Директор по техническому развитию «СКТ Групп» Павел Николаев. Фото: ПАИ

«Что касается производства труб, здесь мы, как я думаю, одни из законодателей в отрасли. <...> За период существования нашей компании выпущено уже более 600 километров гибких полимерно-армированных труб, что, в общем-то, делает нас одним из лидеров этой отрасли. Перспективы здесь достаточно серьёзные», – подчеркнул гость студии.

Он отметил, что в планах у компании значительное увеличение мощностей. «На сегодняшний день мы можем делать в месяц порядка 25-30 километров труб, а в связи с запуском нового производства, которое планируем осуществить в этом году, мы увеличим мощности практически в два раза», – подчеркнул Павел Николаев.

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