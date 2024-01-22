Владимир Путин поздравит псковских ветеранов с 80-летием снятия блокады Ленинграда

16:10, 22 января 2024, ПАИ

«Почта России» доставит ветеранам Великой Отечественной войны поздравления президента России Владимира Путина с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи Псковской области.

154 ветерана, награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда», получат письма в Псковской области. Всего с 22 по 27 января почтальоны вручат в России порядка 60 тысяч писем от Владимира Путина.

Если получателя не окажется дома, то письмо будут хранить в ближайшем отделении почты месяц. В течение этого времени почтальоны будут повторять попытки доставить письмо получателю.

Напомним, что старинный псковский колокол XVI века прозвонил в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа в память о погибших защитниках блокадного Ленинграда.

Отметим, что выставка «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченная к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, открылась в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов сегодня, 23 января.