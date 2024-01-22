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Культура

Выставку «Всё это было, было в Ленинграде!» презентовали в Пскове

Выставку «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченную к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, презентовали в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов сегодня, 23 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!»
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!»
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!»
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!»
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ
  • Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!»
    Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Официально выставка откроется завтра, 23 января. Гости и жители Пскова могут увидеть подлинные письма из блокадного Ленинграда и почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны».

Кроме того, на выставке продемонстрированы документы, в которых отразилась история блокадного Ленинграда.

О том, как устроена выставка, рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

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