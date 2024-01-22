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Общество

Великолучанин отправился на кладбище к погибшему сыну и пропал без вести

67-летнего Виктора Ларионова разыскивают в Великих Луках. Мужчина ушёл из дома 31 декабря 2023 года и с тех пор его местоположение неизвестно. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Великолучанин отправился на кладбище к погибшему сыну и пропал без вести. Фото здесь и далее: группа поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы: шрам слева под челюстью, шрам от аппендицита, шрам на левом локте, худощавого телосложения. Носит очки.

Пропавший мужчина был одет в чёрную стёганую куртку, чёрные джинсы, под ними синие спортивные штаны, солдатские берцы, чёрную шапку. С собой чёрный рюкзак.

По имеющейся информации, он снимал деньги в банкомате в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Позже он закупался в магазине на улице Вокзальной. Продавцы сообщили, что Виктор Ларионов спрашивал о жене покойного сына, который погиб в СВО, и планировал, что поедет к нему на Новомордовическое кладбище.

1 января поисковики проверили территорию кладбища, но мужчину обнаружить не удалось.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда «След» 8-911-376-76-76 либо в полицию по телефону 02.

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