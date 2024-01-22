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Общество

«Эстафета патриотизма поколений» началась в Пыталово

Акция «Эстафета патриотизма поколений» стартовала в Доме детского творчества в Пыталово сегодня, 22 января. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Акция «Эстафета патриотизма поколений» началась в Пыталово. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

В патриотическом мероприятии приняли участие председатель и члены Совета ветеранов войны, руководители и активисты детских общественных организаций «Юнармия», «Рубеж», «Движение первых», специалисты Молодёжного центра, волонтёры народного движения «Пыталово своих не бросает!» и редакция газеты «Наша жизнь».

Акция направлена на развитие инициативы и активности граждан, общественных и коммерческих организаций округа. Участники мероприятия рассказали о своём опыте и о мероприятиях патриотической направленности, в которых они участвовали. Ветераны в свою очередь рассказали о своём жизненном опыте и дали напутственные слова молодому поколению. Активисты народного движения «Пыталово своих не бросает!» рассказали о своих поездках по передаче гуманитарной помощи российским бойцам СВО, показали видеоролик и поблагодарили всех, кто помогал в сборе помощи.

Акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которую будут отмечать в России в 2025 году. За этот год в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» пройдёт цикл патриотических мероприятий с участием ветеранов и молодёжи. Завершится акция передачей факела в День Победы в сквере имени 30-летия освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 2025 года.

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