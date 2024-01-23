Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день пирога отмечается сегодня

23 января отмечается Всемирный день пирога, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник, несмотря на свой международный статус, носит неофициальный характер. Ряд открытых источников, указывая на место появления праздника, ссылается на решение американской организации, ставящей своей целью сохранение традиций приготовления национального пирога во всех его разновидностях. Название этой организации созвучно её целям и сущности: Американский совет по пирогам или Совет по американскому пирогу.

Так или иначе, но именно из США пришла дата 23 января, ставшая символом чествования этого невероятно популярного во всём мире кулинарного блюда.

Не стоит думать, что пирог – это национальное блюдо конкретного народа. Таковым оно является благодаря разнообразию рецептов приготовления теста и начинки, а также способам выпекания. В культуре очень многих народов можно найти уникальные и неповторимые по вкусовым свойствам рецепты пирогов. Всему миру известны такие понятия, как русские пироги, осетинские пироги, французские киш и тарт, немецкий сливовый пирог, арабский мартабак и т. д.

На Руси пироги испокон веков считались символом гостеприимства, выпекание пирогов для женщины нередко становилось одним из испытаний перед замужеством, демонстрацией жениху и его родне домовитости будущей хозяйки.

Всем желающим присоединиться к празднованию Всемирного дня пирога предлагается испечь любимый пирог у себя дома или купить в пекарне любой пирог: уже знакомый или новый, который вы ещё никогда не пробовали.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2024

Свыше трёх тысяч обращений поступило на телефон доверия в Псковской области за год
23 января 2024

С 1 февраля откроется прямой автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Ригу через Псков
23 января 2024

Меры поддержки лиц с ОВЗ обсуждают в штабе общественной поддержки Псковской области
23 января 2024

Как появилась идея создания Псковского международного брасс-фестиваля, рассказал его организатор
23 января 2024

Себежанин выступил с концертом перед бойцами СВО в военном госпитале под Москвой
23 января 2024

До +5 градусов прогнозируют в Псковской области 24 января
23 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
23 января 2024

Дни ПсковГУ пройдут на выставке «Россия» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...