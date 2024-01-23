Борис Елкин: Туристический сезон в Пскове стал круглогодичным

15:45, 23 января 2024, ПАИ

Туристический сезон в Пскове стал круглогодичным. Об этом заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Глава города пояснил, что в новогодние выходные свободных мест в гостиницах, отелях и апартаментах Пскова накануне и во время праздников практически не было – большинство забронировали заранее. «Не скажу, что вообще было не приехать, но трудности были именно с бронированием мест пребывания», – уточнил он.

Борис Елкин подчеркнул, что в последние годы направления отдыха людей существенно поменялись – сейчас упор идёт на внутренний туризм.

«В праздники можно было обратить внимание, что по городу ездили машины из разных регионов. География этих номерных знаков действительно была очень обширной. <...> Самое важное, что меняется география, меняются способы, которыми можно добраться до Пскова. Люди активно пользуются «Ласточкой», самолётами, автомобильным транспортом», – пояснил он.

Ранее губернатор Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию турсферы в Псковской области. Помимо прочего, глава региона отметил, что благодаря инициативам президента продолжается решение самой главной проблемы – дефицита номерного фонда.